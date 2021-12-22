İcikler mahallesi Koca Osman mahallesinde elektrik kesintisi - Haberler
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İcikler mahallesi Koca Osman mahallesinde elektrik kesintisi

İcikler mahallesi Koca Osman mahallesinde elektrik kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

İcikler mahallesi Koca Osman mahallesinde elektrik kesintisiGDZ Elektrik tarafından 25 Aralık 2021 tarihinde saat 09. 00- 17. 00 saatleri arasında İcikler mahallesi Koca Osman mahallesi ve özel trafolarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İcikler mahallesi Koca Osman mahallesinde elektrik kesintisiGDZ Elektrik tarafından 25 Aralık 2021 tarihinde saat 09. 00- 17. 00 saatleri arasında İcikler mahallesi Koca Osman mahallesi ve özel trafolarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu sebeple vatandaşların elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması, Jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları, yapılacak çalışmaların, programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde, kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği ilan olunur.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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