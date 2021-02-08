'İçiciyim' dedi, oyulmuş kitabın içinden hassas terazi çıktı

SAMSUN'da narkotik polisince evinde yapılan aramada 62 gram uyuşturucu madde ele geçirilen R.A., ifadesinde 'içici' olduğunu söyledi.

SAMSUN'da narkotik polisince evinde yapılan aramada 62 gram uyuşturucu madde ele geçirilen R.A., ifadesinde 'içici' olduğunu söyledi. Evde yapılan detaylı aramada oyulmuş kitabın içine yerleştirilmiş hassas terazi bulunması üzerine ise R.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde R.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, R.A.'ya ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli maddelerden oluşan 62 gram uyuşturucu ele geçirildi. R.A., elde edilen maddeleri içmek için satın aldığını söyledi. Ekipler şüphe üzerine evde detaylı arama yapmaya başladı. Dolabın içinde içi oyulmuş bir kitaba gizlenmiş vaziyette hassas terazi bulunması üzerine R.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA