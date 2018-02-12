İçi Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti

Ereğli'de yerel bir gazetenin sayfa editörü, benzin istasyonun tuvaletinde bulduğu, içerisinde 36 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti.

İlçede yerel gazetede sayfa editörü olarak çalışan Sinan Çerçioğlu, Ereğli - Zonguldak karayolu Göktepe mevkisinde bulunan istasyonun tuvaletinde içerisinde 36 bin lira olan bir çanta buldu.

Durumdan benzin istasyonu çalışanlarını haberdar eden Çerçioğlu, çantanın Muammer Halıcıoğlu'na ait olduğunu tespit etti.

Halıcıoğlu, akaryakıt istasyonuna gelerek çantasını Çerçioğlu'ndan teslim aldı.

Çerçioğlu, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.