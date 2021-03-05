ICF Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve İTÜ Arı Teknokent, Girişimcilik Haftasını iki ayrı etkinlikle kutladı

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global'in ülkemizdeki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye, ülkemizde mart ayının ilk haftası kutlanan "Girişimcilik Haftası"nı, "Türkiye Girişimcilik Vakfı" ve "İTÜ Arı Teknokent-İTÜ Çekirdek" iş birliğinde, iki önemli online etkinlikle kutladı.

ICF Türkiye'nin Girişimcilik Haftası kapsamındaki etkinliklerinin ilki, ICF Türkiye üyesi koçların gönüllü olarak verdikleri online koçluk seansları ile gerçekleştirildi.

ICF Türkiye üyesi 10 koçun, İTÜ Çekirdek ve Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın yönlendirdiği 10 genç girişimciyle birebir eşleşerek verdiği koçluk hizmeti sonrası genç girişimlerin yaptıkları açıklamalarda Koçluk desteğinin, mentorluk ve danışmanlık gibi hizmetlerden çok farklı olduğunu vurgulayan genç girişimciler, özellikle projeler sırasında tıkandıkları anlarda doğru soruları sormanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Hafta kapsamındaki ikinci etkinlik ise, ICF Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri Beyhan Fahriye Kılıçarslan ve Yunus Emre Şentürk moderatörlüğünde gerçekleşen; Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül; İTÜ ARI Teknokent Kuluçka ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu; İTÜ Öğretim Üyesi ve İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimleri Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Erçek; SparkUs Kurucusu, Türkiye Girişimcilik Vakfı Mentoru Dani Benreytan ve ICF Türkiye Başkan Yardımcısı ve girişimci Tuna Aktuna'nın konuk olduğu "Girişimcilik ve Koçluk" konulu webinar oldu.

Webinarda konuşan Türkiye Girişim Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, vakıf olarak, girişimcilik öncesi genç beyinleri bulup desteklemenin ana hedefleri olduğunu dile getirerek "7 yıldır odak noktamız girişimcilik öncesi alandır, bu konudaki genç yetenekleri bulmaktır. Temel amacımız Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerin startup kurmaları değil ama sonuçta ister istemez startuplar doğuyor. 100'den fazla startup kuruldu bugüne kadar. Dünyada 32 noktada hizmet veren startuplarımız bile var. Bünyemizde kadın girişimciler var, mülteci kökenli girişimciler var, tarım, eğitim, teknoloji odaklı girişimcilerimiz var. En önemli özelliğimiz, programlarımıza sürdürülebilir bir bakış açısıyla bakmamızdır. Bugünkü etkinliğimizin odağı olan koçluk ve mentorluk, Girişimcilik Vakfı olarak bizim için de son derece önemli. Örneğin iş modelleri hazırlanırken kendimize sorular soruyoruz ve doğru soruları sordurmak da koçluğun alanı. Sistemimize koçluğu nasıl katacağımıza ilişkin ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda bizim mentorluk kasımız çok güçlü." diye konuştu.

"Doğal olarak kimse geniş bir network ağı içine doğmuyor"

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İTÜ ARI Teknokent Kuluçka ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu ise, dünya üniversitelerinde girişimcilik nasıl ele alınıyorsa, oralarda nasıl eğitim veriliyorsa, İTÜ Arı Teknokent'te de o şekilde verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Elbette bizim ülkemize uygun bir maya katarak bunu başarıyoruz. İTÜ Çekirdek'te erken aşama girişimcileri desteklerken; İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet'te yatırım almış girişimleri destekliyoruz. Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı Innogate'de ise, artık belirli bir ciroya ulaşmış girişimleri destekliyoruz. Bizim belki de sunduğumuz en önemli katkı network ağıdır çünkü doğal olarak kimse geniş bir network ağı içine doğmuyor.

İTÜ Çekirdek olarak, dünya kuluçka merkezi sıralamasında ilk 5 içindeyiz ve doğal olarak dünyadan da talepler alıyoruz ve network ağımız doğal olarak uluslararası. Benim tüm mesleki tecrübem boyunca, girişimcilik için gözlemlediğim iki önemli olgu; 'networking' ve değişime açık olmak anlamına gelen 'pivot edebilme' yeteneğidir."

İTÜ Öğretim Üyesi ve İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimleri Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Erçek de teknoloji odaklı girişimcilik ve girişimlerle ilgilendiklerini ve bunları, startuplardan ayıran en önemli şeyin büyüme iştahları olduğunu ifade ederek, ""Hızlı büyüme ve hızlı katma değer yaratabilme kapasitesi bizim için çok önemli. Silikon Vadisi örneğini özellikle inceledik. Bir anlamda dünya örneklerini kendi özelliklerimize göre revize ederek, özgün bir sistem oluşturduk. Yıllar içinde önemli deneyimler biriktirerek, Türkiye'deki başka kuluçkalarla paylaştık. Silikon Vadisi'nde kullanılan Yalın Girişimcilik olarak özetlenebilecek bir yaklaşımı kendimize uyarladık.

Eğitim sistemimizi, özellikle genç girişimcilerimizin en önemli eksikleri olan, müşteri deneyimi, pazar bilgisi, finans ve yatırım bilgisi, müzakere ve iş takibi bilgisi gibi konularla zenginleştirdik. ve mentorluk hizmetini de genelde bu konularda veriyoruz. Yılda 5 grup halinde 7 hafta süren bir eğitim modülümüz var. Ayrıca sürekli gözlemlediğimiz, bazılarını içeri aldığımız bazılarını çıkardığımız 90 civarı startup da var. Bir süre sonra bazılarını kuluçka ile devam ettiriyoruz. Girişimciliği, mentorluk ile üstü üste oturttuğumuz seminerlerle sistemi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan ICF Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç de temel varlık nedenlerinden birisinin, gençler, çocuklar ve kadınlara, meslekleri koçluk üzerinden destek vermek olduğunu anlatarak, "Bugüne kadar ülkemizin birçok sivil toplum kuruluşuyla ortak projeler yürüttük ve hepsi de alanlarının öncü kurumlarıydı. Girişimcilik Haftası kapsamında, geleceğin meslekleri kabul edilen girişimcilik ve koçluğu bir arada ele almaya karar verdik. ve özellikle ilk etkinliğimizi bilinçli bir kararla, genç girişimcilere direkt koçluk eğitimi vererek gerçekleştirmek istedik. Aldığımız geri bildirimlerde ne kadar doğru bir karar aldığımızı gördük. İşbirliği için "Türkiye Girişimcilik Vakfı" ve "İTÜ Arı Teknokent" yöneticilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu