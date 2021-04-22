ICF Türkiye, Antalya'da "Güçlenen Kanatlar" projesini hayata geçirdi
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ICF Türkiye, Antalya'da "Güçlenen Kanatlar" projesini hayata geçirdi

ICF Türkiye, Antalya'da 'Güçlenen Kanatlar' projesini hayata geçirdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye'nin Antalya Kent Temsilcisi Asena Taniş Ulugergerli, kentte girişimcilik kültürünü geliştirmek ve desteklemek amacıyla "Güçlenen Kanatlar" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye'nin Antalya Kent Temsilcisi Asena Taniş Ulugergerli, kentte girişimcilik kültürünü geliştirmek ve desteklemek amacıyla "Güçlenen Kanatlar" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ulugergerli, yaptığı açıklamada, ICF Türkiye olarak temel misyonlarından birisinin, koçluğun sosyal etkisini, toplumun her kesimine yaymak olduğunu söyledi.

Yaptıkları işbirliklerine değinen Ulugergerli, bugüne kadar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TED, Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Projelerinin yıllardır devam ettiğini aktaran Ulugergerli, şunları kaydetti:

"ICF Türkiye olarak bir başka misyonumuz ise koçluk mesleğinin, uluslararası kabul görmüş temel koçluk yetkinlik kriterleri ve etik standartlara uygun bir şekilde tüm Türkiye'de faaliyet gösterebilir şekilde yaygınlaştırmak ve ülkemizde koçluk mesleğini icra eden tüm profesyonel koçları, saygın, güçlü, etik ve kapsayıcı örgüt olan ICF Türkiye çatısı altında buluşturmaktır. İşte bu iki misyon, 'Güçlenen Kanatlar' projemizi ve kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesinin temel nedenidir."

Ulugergerli, geçen sene İzmir ve Ankara'da bulunan kent temsilciliklerin hizmet alanlarını Ege ve İç Anadolu bölge temsilcilikleri olarak genişlettiklerini, ayrıca Antalya Kent Temsilciliği ve Çukurova Bölge Temsilciliklerini de tamamladıklarını belirtti.

Koçluk mesleğinin önemine işaret eden Ulugergerli, "Antalya'da girişimcilik kültürünü geliştirmek ve desteklemek amacıyla Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) iş birliğinde 'Güçlenen Kanatlar' projemizi hayata geçirdik. Projemiz 4-5 ay sürecek. ICF Türkiye üyesi koçlar, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde ve ücretsiz, Antalya AKEV Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere, 4 seans bireysel koçluk, 2 seans grup koçluğu hizmeti verecek. Projenin ilk aşamasında, geleceğin girişimcileri olma hedefi bulunan 20 üniversite öğrencisi koçluk hizmetinden yararlanacak. Öngörülen ilk aşamanın sonuçlarının değerlendirilmesini takiben, proje taraflarının ortak kararıyla proje yaygınlaştırılabilecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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