Icertis, Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi alanında üst üste ikinci yıl lider seçildi

Icertis'in, Gartner Magic Quadrant'ta Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi alanında üst üste ikinci yıl lider seçildiği açıklandı.

Sözleşme zekası şirketi Icertis'in, yürütme yeteneği ve vizyon bütünlüğü nedeniyle 2021 Gartner Magic Quadrant'ta Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM) alanında lider seçildiğini duyurdu. Gartner analistlerinin, her satıcının konumunu belirlemek üzere 15 CLM satıcısını 15 kritere göre değerlendirdiği belirtildi.

Verilen bilgiye göre şirketin, Gartner Magic Quadrant'ta Lider seçildiği üst üste ikinci oldu. Şirket, bu başarıyı CLM kategorisine getirdiği vizyon, uzmanlık ve kalıcı bağlılığa atfetti. Şirket, lider seçilmesinin yanı sıra, vizyon bütünlüğünde en yüksek konuma ve yürütme yeteneğinde ise daha da yüksek bir konuma geldi. CLM'nin gerçek dönüştürücü potansiyelini kavrayan ilk şirketlerden olan Icertis, 10 yılı aşkın bir süredir kurum çapında sözleşme zekası vizyonunu takip etti. Apple, BASF, Daimler, Gateway Health, Google, Herman Miller, Merck, Microsoft ve Sanofi dahil olmak üzere dünyanın en ünlü markalarından yüzlercesi ve yenilikçiler, şirketin uzmanlığına ve toplamda 10 milyonu aşkın sözleşmenin amacını bütünüyle gerçekleştirme yönündeki kalıcı taahhüdüne güveniyor.

Konu hakkında Icertis CEO ve Kurucu Ortağı Samir Bodas şöyle konuştu: "Tıpkı her ciddi şirketin müşterilerini yönetmek için CRM'ye ve tedarikçilerini yönetmek için SRM'ye ihtiyacı olduğu gibi, her ciddi şirketin sözleşmelerini yönetmek için CLM'ye ihtiyacı vardır. Şirketimiz, gelecek için en net vizyona ve yürütme ve onları hedeflerine ulaştırma konusunda kanıtlanmış yeteneğe sahip olan CLM iş ortağını arayan kuruluşlar için tercih edilen satıcıdır. Şirketler, Icertis Sözleşme Zekası (ICI) ile sözleşme süreçlerini işletme genelinde kolaylıkla dijitalleştirebilir, sözleşme verilerinde büyük kazanç elde edebilir ve en önemlisi, sözleşme imzalandıktan sonra her hakkın bütünüyle kullanılmasını ve her taahhüdün tam olarak yerine getirilmesini sağlayabilir". - İSTANBUL

