İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | 3. Sayfa

İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi Adıyaman'da, daha önce içerisinde hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi.

İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, daha önce içerisinde hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında denetimler yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce bir vatandaş tarafından kent merkezinde alınan ve içerisinde hayvan gübresi ile torf toprağı çıkan aynı marka çayın satıldığını fark etti. Zabıta ekipleri durumu polis ekipleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük yetkililerince çay paketlerine el konularak incelenmek üzere götürüldü. Öte yandan semt pazarında çay satışını gerçekleştiren kişi hakkında da tutanak tutularak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Çay paketlerinde her hangi bir yabancı maddenin olup olmadığı yapılacak olan incelemeler sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi
İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi
İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi
İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burcu Biricik Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Mete Kalkavan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:55:52. #1.16#

title