İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi

İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi Adıyaman'da, daha önce içerisinde hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi.

İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, daha önce içerisinde hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında denetimler yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce bir vatandaş tarafından kent merkezinde alınan ve içerisinde hayvan gübresi ile torf toprağı çıkan aynı marka çayın satıldığını fark etti. Zabıta ekipleri durumu polis ekipleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük yetkililerince çay paketlerine el konularak incelenmek üzere götürüldü. Öte yandan semt pazarında çay satışını gerçekleştiren kişi hakkında da tutanak tutularak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Çay paketlerinde her hangi bir yabancı maddenin olup olmadığı yapılacak olan incelemeler sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR