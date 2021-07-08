İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
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İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAVA sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.

HAVA sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazıları ise Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar dünyasında eksi 5 derecede kar topu oynayıp, botla kayarak serinlemeye çalıştı.

Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm kentinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler, denize akın ediyor. Yerli ve yabancı tatilciler, denizde ve havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Bunaltan sıcaklarda farklı eğlence arayanlar, deniz ve su parklarını yeterli bulmayanlar, Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar dünyasında serinlemeyi tercih etti. Eksi 5 derecede özel montlarla kar odasına girenler, botla kayıp, kar topu oynayarak buzdan yapılmış heykellerin yanında fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Konya'dan tatil için ailesiyle birlikte gelen Osman Olgun, Dışarıda 40 derece sıcak var. Biz burada eksi 5 derecede montla, karda kaymanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarım ile birlikte geldim. Onlar eğlenirken ben de buzdan heykelleri inceledim dedi.

Osman Olgun'un kızı Ayşe Olgun da sıcaktan bunaldığını anlatarak, Burada üşüdüm. Ama çok eğleniyorum. Yaz ortasında buz üzerinde kaymanın tadını çıkardım diye konuştu.

Soğukluğun yaz kış eksi 5 derece olduğunu söyleyen işletme müdürü Murat Selek, Dışarıdaki sıcağı burada hissetmek mümkün değil. Turistlere içeri girmeden önce mont veriyoruz. İçerde bulunan buzdan heykeller oldukça ilgi çekiyor. Kayak pistlerimiz bot üzerinde kayıp eğlenen turistlerle dolup taşıyor. Kış aylarında dağda kayak yapanlar, yaz gününde burada kayarak eğleniyor ifadelerini kullandı.

İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE
İÇERİSİ EKSİ 5, DIŞARISI 40 DERECE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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