İçerisi boş meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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İçerisi boş meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

İçerisi boş meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda boş meyve suyu kutusu içerisinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda boş meyve suyu kutusu içerisinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yabancı uyruklu M.S'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda içerisi boş olan ve çöp süsü verilmiş meyve suyu kutusunda 22,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken M.S., isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sınır dışı yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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