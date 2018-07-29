İçeride Kimseyi Görmeyince Cep Telefonunu Alarak Kaçtı

BEŞİKTAŞ'ta bir pilavcı dükkana giren bir kişi, işyeri çalışanını dükkanda görmeyince kasanın yanında bulunan iki telefondan birisini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, 22 Temmuz'da Sinanpaşa Mahallesi'nde bir pilavcı dükkanında yaşandı. Pilavcı Ferdi Bozkızıl saat 08.00'da dükkanı açtıktan sonra cep telefonlarını kasanın üstüne bıraktı. Bozkızıl'ın temizlik için dükkanın arka kısmında olduğu sırada dükkana gelen bir kişi etrafı kolaçan etti. Kimseyi görmeyince sakin bir şekilde kasaya yönelen hırsız, kasanın yanında bulunan telefonlardan birisini alarak kaçtı.Hırsızın kasada bulunan diğer telefonu almaması ise dikkat çekti. Bozkızıl telefonlardan birinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Telefonun çalındığını anlayan Bozkızıl, durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

BİR AN ÖNCE HIRSIZIN YAKALANMASI İSTİYORUM

Bozkızıl "Sabah dükkanımı açarak telefonumu kasanın bulunduğu yere koyarak beş dakikalığına aşağıya indim.Yukarıya çıktığımda kasanın orada telefonum yoktu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimde kimliği belirsiz bir kişi kasaya gelerek aldığını gördüm. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek yapan kişinin fotoğrafını çekerek gittiler. Şu anda emniyet yetkilerin hırsızı yakalamalarını bekliyorum.' diye konuştu. - İstanbul