İçerde'nin "Minik"i Dram Filminde Rol Alacak

İçerde' dizisinde 'Minik' karakterine hayat veren 2,05 metre uzunluğundaki Seyithan Özdemir, rol alacağı korku filminin çekimleri için Samsun'a geldi.

Final yapan 'İçerde' dizisindeki rolüyle şöhrete kavuşan 'Minik' lakaplı Seyithan Özdemir, farklı bir karakterle ekranda olacak.

Genelde koruma rollerini oynayan Özdemir, bu kez bir korku filminde yer alacak. Çekimleri Samsun'da yapılacak film için şehre gelen Minik, yeni projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"UMARIM HALK BEĞENİR"

İşte Seyithan Özdemir namıdiğer "Minik"'in sözleri:

Samsun'a sinema filmi projesi için geldim. Çok güzel bir film olacağını düşünüyorum. Umarım halk beğenir. Belli bir süre Samsun'da kalıp film çekimlerini tamamlayacağız. Oyuncu olmadan önce yakın koruma olarak görev yapıyordum.

"ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIM"

6-7 senedir rol almaya başladım. İçerde dizisinde 'Kebapçı Celal' karakterinin koruması rolünü oynadım. Halk bu rolde beni çok sevdi. Çok olumlu tepkiler aldım. Bu projede ise değişik bir rol oynayacağım. Umarım bize iyi gelir. Yeni filmimizin bütün çekimleri Samsun'da gerçekleşecek.

"BENİ GÖRÜNCE HEMEN TANIYORLAR"

Korku ve dram ağırlıklı filmde rol alacağım. Samsun'a ayak basar basmaz insanlar yoğun ilgi gösterdi. İnsanlar beni görünce hemen tanıyorlar. Tanınmak çok güzel bir duygu. Umarım bu işte de başarılı oluruz.