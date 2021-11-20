ICENTE'21 Konferansı Selçuk Üniversitesinde gerçekleştiriliyor

KONYA (Habermetre) - 5. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansı ICENTE'21, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

ICENTE'21 Konferansı'nın açılış konuşmasını Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy çevrim içi olarak yaptı. Konferansın Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir de "Beşincisini düzenlediğimiz International Conference on Engineering Technologies, kültür ve hoşgörü başkenti olan Konya'da, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin ev sahipliğinde yapılıyor. Konferansımız, farklı mühendislik dallarının bir araya gelmesi ile oluşan multidisipliner bir konferanstır. Biyomedikal, bilgisayar, elektrik & elektronik, makine, mekatronik ve metalurji & malzeme ve inşaat mühendisliği olarak 7 farklı bilim alanında, 13 farklı ülkeden, 267 bildiriden hakem değerlendirmeleri sonucunda 205'i konferansta sunulmak üzere kaydı yapıldı. 138 yerli ve yabancı üniversite, kurum ve kuruluşun katılım sağladığı konferansımızda bildiriler çevrim içi oturumlarda sunulacaktır. " dedi.

Prof. Dr. Mustafa Acarer moderatörlüğündeki konferansın davetli konuşmacı oturumu, Polonya-Poznan Teknoloji Üniversitesinden Dr. Inz. Lukasz Knypınskı'nın, "Metaheuristic Algorithms Applied İn Permanent Magnet Motors Optimal Design" isimli İngilizce sunumuyla başladı. İkinci sunumda ise Sabancı Üniversitesinden Dr. Kamer Kaya, "High-Performance Computing on Graphs"; üçüncü sunumda ise National Polytechnic Institute Üniversitesinden Prof. Iván Enrique Campos Silva "Pulsed-DC Powder-Pack Boriding Process" isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Katılımcılar, herkese açık olarak yapılan konferans programına ve oturum katılım linklerine https://icente. selcuk. edu. tr/program adresinden ulaşabiliyor. Program, bugün sona erecek.

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