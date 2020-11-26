İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig takımlarından İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ile 2 idari personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 3. Lig takımlarından İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ile 2 idari personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım tarihinde deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi İçel İdmanyurdu futbol takımı oyuncuları, teknik ekibi ve personeline Covid-19 testi uygulandı. Sporculardan ikisi ile iki idari personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 4 kişi karantinaya alınarak tedavilerine başlandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı