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İçel İdmanyurdu: 1-2

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İçel İdmanyurdu: 1-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Atakan Tutan (xx)FETHİYESPOR: Enes (x) - Erdinç (x), Soner (x) (Dk. 86 İbrahim), Özgür (xx), Onur Öztonga (x) (Dk. 86 Onur Taha), Kadir (xx), Serdar Ümit (xx), Talha (x) (Dk.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Atakan Tutan (xx)

FETHİYESPOR: Enes (x) - Erdinç (x), Soner (x) (Dk. 86 İbrahim), Özgür (xx), Onur Öztonga (x) (Dk. 86 Onur Taha), Kadir (xx), Serdar Ümit (xx), Talha (x) (Dk. 77 Burak), Nurettin (x), Cihad (x), Ali Han (xx)

İÇEL İDMANYURDU: Sertaç (xxx) - Gökcan (xx) (Dk. 84 Özkan), Burak (xxx), Erhan (xxx), Aslan (xxx), Raşit (xxx) (Dk. 53 Berkay x), Nurettin (xx) (Dk. 64 Ömer x), Batuhan (xx) (Dk. 53 Furkan xx), Hakan (xxx) (Dk. 83 Nezir), Ömer (xxx), Murat Can (xx)

GOLLER: Dk. 23 Raşit, Dk. 79 Furkan (İçel İdmanyurdu) - Dk. 45 Ali Han ( Fethiyespor )

SARI KARTLAR: Onur, Özgür, Ali Han, Erdinç ( Fethiyespor )

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Fethiyespor bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Geçen hafta Esenler Erokspor'a deplasmanda yenilen Ege ekibi, konuk ettiği İçel İdmanyurdu'na da sahasında 2-1 kaybederek üst üste 2'nci yenilgisini aldı.

İçel İdmanyurdu 23'üncü dakikada Raşit'in golüyle öne geçti: 0-1. Fethiyespor, 45'inci dakikada Ali Han'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İçel İdmanyurdu, 79'uncu dakikada Furkan'ın golüyle 2-1'i buldu ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Fethiyespor bu skorun ardından 46 puanda kaldı.  İçel İdmanyurdu ise 36 puana yükseldi.


- Fethiye

Demirören Haber Ajansı - Spor

İbrahim Özgür, Fethiyespor, Oğuz Yılmaz, Hisarcık, Spor, Haber

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