İçel İdman Yurdu: 1-0
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İçel İdman Yurdu: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İçel İdman Yurdu: 1-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Cankut Gönenç (xx), Adem Mazlum (xx)SOMASPOR: Tunay (xxx) - Melih (xx), Onur (xx), Hakan (xxx), Enes (xx), Oğuzhan (xx), Nurettin (xxx), Uğur (xx) (Dk. 88 Erkul), Muhammed (xx) (Dk. 90 Muhammed), Özcan (xx) (Dk. 90 Kadir), Koray (xxx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Cankut Gönenç (xx), Adem Mazlum (xx)

SOMASPOR: Tunay (xxx) - Melih (xx), Onur (xx), Hakan (xxx), Enes (xx), Oğuzhan (xx), Nurettin (xxx), Uğur (xx) (Dk. 88 Erkul), Muhammed (xx) (Dk. 90 Muhammed), Özcan (xx) (Dk. 90 Kadir), Koray (xxx) (Dk. 90 Ali Akkuş)İÇEL İDMAN YURDU: Sertaç (xx) - Burak (x), Aslan (xx), Ayberk (x), Uğur (xx), Ekrem (x), Ozan (x) (Dk. 88 Gülhan), Tunahan (xx), Ömer (x) (Dk. 78 Fatih), Emre (xx) (Dk. 77 Hakkı), Furkan (xx) (Dk. 85 Yılmaz)GOLLER: Dk. 71 Koray (Somaspor)SARI KARTLAR: Ömer (İçel İdman Yurdu), Nurettin (Somaspor)KIRMIZI KART: Hakkı (İçel İdman Yurdu)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Somaspor, evinde İçel İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.

İçel İdman Yurdu'nu konuk eden Ege temsilcisi ilk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 71'inci dakikasında Koray'la golü buldu. Üstünlüğünü koruyan Somaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla puanını 59 yapan Somaspor liderliğini sürdürdü. Play-Off barajında yer alan İçel İdman Yurdu ise 48 puanda kaldı.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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