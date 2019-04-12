İçeceklerde Uyuşturucu Maddeyi Anında Tespit Eden Kol Bandı Geliştirildi

Almanya'da geliştirilen 'uyuşturucu algılayıcı kol bandı'sayesinde, eğlence yerlerinde içkilere uyuşturucu katılıp katılmadığı anında anlaşılacak.

Almanya'da içeceklerin içinde uyuşturucu içeren bir katkının olup olmadığını, iki dakikada gibi bir sürede tespit eden bir kol bandı geliştirildi.

Handelsblatt gazetesinin eklerinden Orange'de yer alan habere göre, Kim Eisenmann ve Sven Häuser tarafından geliştirilen 'Xantus' adlı kol bandı, özellikle eğlence mekanlarında içeceklerin içinde beyin algılarını geçici olarak devre dışı bırakan herhangi bir uyuşturucu içeren katkı maddesi olup olmadığını tespit edebiliyor.

Handelsblatt-Orange'nin haberinde, Xantus'la ilgili, "Kol bandındaki yeşil renkli algılayıcıların üzerine içecekten damlatılan bir damla ile rengin iki dakika gibi bir sürede maviye dönüşmesi, içeceğin içinde uyuşturucu içeren katkı maddesi olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanılırken, 'Xantus'un potansiyel tacizlerin önlenmesine yönelik çok ciddi bir adım olduğu kaydedildi.

Eisenmann 'Xantus' ile ilgili olarak "Bu kol bandı ile özellikle genç kadınlar, gittikleri parti veya eğlence mekanlarında, cinsel saldırı amacıyla içeceklerine gizlice konulan maddelere karşı kendilerini güvende hissetme imkanına kavuştu" diyerek çocukları geri dönünceye kadar endişelenen ailelerin de artık daha rahat hissedebileceğini söyledi.

Almanya'da emniyet güçlerinin resmi verilerine göre, her yıl yüze yakın kadın, özellikle eğlence mekanlarında içeceklerine 'K.O. Damlası' denilen uyuşturucu katılarak cinsel saldırıya uğruyor.

Ayrıca, Federal Kriminel Dairesi'nin (BKA), aktardığına göre, taciz kurbanları 'utanma' veya içeceklerine konulan GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) adlı madde yüzünden olanları hatırlamama nedeniyle tacizleri rapor edemeyebiliyor. - Ceylan

Kaynak: DHA