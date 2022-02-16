Icebox'ta Lineuplardan Nasıl Kaçınılır?

Haziran 2020'de çıkmasının ardından VALORANT'ta birçok kez meta değişikliği oldu. Her yeni meta ile oyuncuların oyun tarzları ve stratejileri de değişti. Ajanları oynadıkça farklı bomba kurma sonrası (post-plant) lineupları keşfeden oyuncular, bombadan uzak ve güvenli yerlerden attıkları yetenekleri ile savunma yapmayı öğrendi. Böyle durumlarda, başarı ile atılmış lineuplardan kaçınmak maalesef çok mümkün olmuyor, ve çoğu zaman bombanın üzerine gelmiş asit havuzu, yanıcı bomba gibi yeteneklerden kaçamadığınız için bombayı zamanında çözemiyorsunuz.

Ancak Reddit kullanıcılarından biri, lineuplara karşı oldukça mantıklı bir numara keşfetti. Numara sayesinde havada bombayı çözdüğünüz için, altınıza düşen yetenlerden hasar almıyorsunuz. Ancak bu numara bomba alanı içerisinde halat kullanımı gerektirdiği için şimdilik sadece Icebox haritası için geçerli.

Reddit kullanıcısı Jollztv paylaştığı klipte tuş atamaları ile oynayarak, bombayı havada asılıyken çözmeyi başarıyor, böylece de altına düşen yakıcı yeteneklerden etkilenmemiş oluyor:

Klipte, "Nesne Kullanma" (normalde F) ve "Bomba Kuşanma" (4) klavye atamalarını aynı tuşa taşıyan oyuncu zıplayarak bombanın üzerindeki halata tutunuyor ve asılı kaldığı noktada tuşa basılı tutmaya devam ederek altındaki bombayı çözebiliyor. Böylece de, altına atılan yeteneklerden - örneğin Killjoy'un Nanosürü'sü, KAY/O'nun PARÇA/Tesirli, Brimstone'un Yakar Top, Viper'ın Asit Havuzu yetenekleri gibi- hasar almıyor.

Ancak bu numara ile havada da hasar verebilen Sova'nın Şok Oku gibi yeteneklerden ve tabii ki mermilerden kaçamıyorsunuz. Ayrıca bunu kullanabilmeniz için bombanın halata oldukça yakın kurulmuş olması gerekiyor.

EsporGazetesi.com - Gamegar