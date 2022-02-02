Icebox Haritası İçin Planlanan Değişiklikler

VALORANT'a 5. harita olarak eklenen Icebox haritası için bazı potansiyel değişikliklerin bilgisi sızdırıldı. Veri madencisi floxay, oyun dosyalarını incelerken karşılaştığı belgeden elde edindiği bilgileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ardından da haritayı gezdiği bir YouTube videosu yayınladı. Biz de sizler için bu potansiyel değişikliklerden oyunu en çok etkileyecek olanları inceledik. Ancak belirtmeliyiz ki bu değişiklikler, halen üzerinde çalışılan ve denen şeyler, bu nedenle de oyuna gelip gelmeyecekleri kesin değil.

Planlanan yenilikler kırmızı ile modellenmiş.

Potansiyel değişikliklerden biri B Garaj bölgesi için düşünülmüş. Burada defans tarafı için oldukça avantajlı pozisyonlar bulunuyordu ve tek bir açıdan garajın iki girişinin de kontrolü alınabiliyordu. Ancak yapılan değişim ile garaja ters bir S şekli verildi, böylece hem defans tarafının rahatça nişan alması engellendi hem de atak tarafı için daha rahat ilerleme şansı sunuldu (Aşağıdaki fotoğraf, garaj için planlanan değişikliğin üstten görünüşü, girişler yeşil ile işaretli).

B Bomba Alanı'nda bulunan Sarı bölgesi için planlanan değişiklik de oldukça büyük ve oyunu etkileyecek düzeyde. Yeni şekline göre sarı kutunun arkasında saklanmak daha zor. Bu da B alanını için savunma tarafının işini kolaylaştırıyor. Sarı kutunun arkasında saklanamayacak saldırı tarafı oyuncuları, alan içerisinde ilerlemek zorunda kalacak. Ayrıca saldırı tarafı için post-plant (bomba kurulumu sonrası) oyun kurmak da daha zor olacak. Ayrıca haritayı çevreleyen duvarların da genel olarak içeri alındığı ve alanın daraltıldığı görülüyor.

Ayrıca B Bomba alanında bulunan kulenin de şeklinin değişmesi bekleniyor. Böylece atak tarafı, daha korunaklı bir yere bombayı kurabiliyor ve aşağıdaki çoğunlukla zamanlama için kullanılan koridor ortadan kalkmış oluyor. Bu yeni kule ile beraber, Sage oyuncuları tarafından girişte atılan duvar iyice işlevsiz hale geliyor. Ayrıca B Bomba alanına giren atak oyuncularının B Geçit'ten (orta) gelen defans oyuncuları tarafından vurulmasını engellemek adına da araya yeni bir kutu eklenecek gibi görünüyor (2: 54). Ayrıca Mutfak ve defans tarafı Orta'da da değişiklikler yapılacak gibi görünüyor. Özellikle Orta'da bulunan rampanın daraltılması, saldırı tarafının Orta kontrolünü almasını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Floxay tarafından paylaşılan videoda da görülebileceği üzere, Icebox haritasının rekabetçi dengesini sağlamak adına denenen birçok potansiyel değişiklik var. Ancak bu sürecin halen devam etmekte olduğunu unutmayın, yani haritada daha birçok şey değiştirilebilir, ya da buradaki değişikliklerden vazgeçilebilir. Ancak şimdilik Riot tarafından denen farklılıklar bu şekilde.

EsporGazetesi.com - Gamegar