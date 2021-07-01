İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
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İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti

İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, 5 projeyle TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışması'nda ilçeyi temsil edecek Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, 5 projeyle TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışması'nda ilçeyi temsil edecek Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

Kılıç, AA muhabirine, okulun 5 projeyle yarışmaya katılacağını söyledi.

Projelere Çubuk Belediyesi'nin destek verdiğini hatırlatan Kılıç, verilen destekle öğrencilerin insansız hava aracı, enerji santrali, depolama ünitesi gibi çalışmalar hazırladığını kaydetti.

Başarılı çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kılıç, şunları söyledi:

"Yapılan bu projeler okulumuzun geleceği için çok büyük bir yatırım olacak. Birbirinden değerli projeler için okulumuz ve öğrencilerimiz en iyi şekilde hazırlandı.İlçemize yakışır, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, gelecekte ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının da ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak en iyi tasarımı en iyi ürünü ortaya koyacaklardır."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü Servet Gürdağ da "Öğrencilerimizin okuldan öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaları bizim için gurur verici. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz asla vazgeçmediler ve sonuçta güzel ürünler üretti." diye konuştu.

Verdiği maddi destek nedeniyle Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür eden okulun proje koordinatörü Bünyamin Aktaş ise, "Bize sponsorluk yapan katkıda bulunan belediyemize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü projeler ciddi anlamda masraf gerektiren işler. Hem okulumuzun hem öğretmen olarak bizlerin hem de öğrencilerimizin bütçeleriyle olacak işler değil bunlar." dedi.

İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
İçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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