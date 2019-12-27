İÇDAŞ'ta görev değişikliği

27.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:34

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kurulu bulunan Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş'nin genel müdürü Bülend Engin görevinden ayrıldı.

Şirketten yapılan açıklamada uzun yıllardır şirket bünyesinde görev yapan Engin'in sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Engin'in İÇDAŞ'ı her platformda başarıyla temsil ettiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Genel Müdürümüz saygıdeğer Bülend Engin'e değerli hizmetleri sebebiyle sonsuz şükranlarımızı sunarız. İÇDAŞ Şirketler Grubu Genel Müdürlük görevine 27 Aralık itibarıyla vekaleten Tarık Yegül'ün atanmış olduğunu bildirir, kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA