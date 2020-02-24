ICC Girişimcilik Merkezi, "Facebook İstasyon"a ortak oldu

24.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:10

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'de sosyal medya çok sık kullanılıyor, şirketlerin kullanımı yüzde 55 ama hala sosyal medyayı istenen ölçüde kurumsal bazda kullanamıyoruz, o yüzden bu girişimcilik ofisleri çok önemli." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan "ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi", Facebook'un Türkiye'deki ilk topluluk merkezi "Facebook İstasyon"a ortak oldu.

ICC Girişimcilik Merkezi - İstanbul Bölge Ofisi'nin açılışı törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Sekreteri John Denton, Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yapılan anlaşmanın önemli olduğunu belirterek, bunun Türkiye için de önemli bir adım olduğunu söyledi.

Devletin yaptıkları kadar yapamadıkları da olduğuna işaret eden Turagay, iş dünyasının böyle bir adım atmasının mühim olduğunu dile getirdi.

Turagay, TOBB'un Türkiye'deki yeri, ICC ve Facebook'un dünyadaki önemi ve potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sosyal medya çok sık kullanılıyor, şirketlerin kullanımı yüzde 55 ama hala sosyal medyayı istenen ölçüde kurumsal bazda kullanamıyoruz, o yüzden bu girişimcilik ofisleri çok önemli. Temel görevimiz ihracatı artırmak. Geçen sene ihracatımızı yüzde 2,2 artırdık. Dünyada ticaretin olumsuz gittiği, ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde Türkiye çok büyük başarı kaydetti ama yeterli değil.

İhracatımızın birim kıymeti, 1,34 dolar. Gelişen dünyada, dijital ortamdan daha fazla yararlanarak girişimci sayımızı artırmamız lazım, bunun için de bu merkezler çok önemli. Dünyadaki e-ticaretin hacmi, 4-5 trilyon dolarlardan bahsediliyor, Türkiye'deki ihracat bazında e-ticaretin hacmi sadece 15 milyar dolar. Dolayısıyla gidilecek çok yolumuz var, bu merkezler bu açıdan çok önemli."

"Şimdi bir garaj bir de laptop bilgisayar, girişimci olmak için yeterli"

TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC'nin, 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil ettiğine işaret ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ICC'nin girişimciliğin desteklenmesi konusunda yaptığı çalışmalara dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz üzere, TOBB, Facebook ve Habitat Derneği iş birliğinde bugün içinde bulunduğumuz 'İstasyon' kurulmuştu. Yani dünyanın en büyük dijital platformunu Türkiye'ye girişimcilik için getirmiştik. Şimdi de dünyanın en büyük iş dünyası örgütü ICC de buraya ortak oluyor.

Bugün attığımız imzalarla ICC Girişimcilik Merkezi'nin ilk bölgesel ofisini İstanbul'da kurmuş oluyoruz. Zira girişimciliğin önemini biliyoruz. İş dünyamızın ve ülkemizin geleceğini girişimcilikte görüyoruz. Türkiye'de girişimciliğin yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi noktasında daha çok katkı vermeliyiz. Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler küresel ticaret düzeyinde birer oyuncu olabilirler. Küresel düzeyde girişimci olmanın yolu da öncelikle, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin girişimcileriyle birlikte bölgesel bir girişimcilik merkezi olmamızla gerçekleşebilir."

Bunun için kamu-özel sektör gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Bakanlık bünyesinde verilen destekler hakkında bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, Facebook İstasyon projesine ICC'nin katılımının, bölgesel girişimcilik merkezi kavramının önünü açacağını ve daha da güçlenmesini sağlayacağını aktardı.

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC'nin tüm network'ünün İstanbul'a geleceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu küresel network içerisinde 100'den fazla ülkeden Ticaret Odaları ve Birlikleri ve ICC üyesi uluslararası firmalar var. Bu merkez, gençlerin becerilerini geliştirmesi, yereldeki girişimcilerimizin, start-up'larımızın küreselde bağlantılar kurması ve ilişkilerini artırması için çalışacak. Kısaca, ICC Türkiye Milli Komitemiz ve ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Ofisi ile küresel network artık girişimcilerimize daha yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden girişimci olmanın bu kadar kolay olmadığına değinen Hisarcıklıoğlu, şimdi bir garaj bir de laptop bilgisayarın girişimci olmak için yeterli olduğunu savundu.

"Girişimciliği fırsat olarak görüyoruz"

ICC Genel Sekreteri John Denton, yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ICC için ortaklıkların kalitesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Denton, şu ifadeleri kullandı:

"En önemli ortaklıklarımızdan biri, TOBB ve Türk şirketleri ile. Amacımız tüm dünyada şirketlerin huzur barış ve fırsat sunması. Bunlarla ilgili kampanyalar yapıyoruz. Teknoloji herkesin işine yarasın, global kalite artsın ve uzun dönemde liderlik yapalım istiyoruz. Girişimciliği fırsat olarak görüyoruz. Pazar ekonomisinin ortaya koyduğu fırsatlar mümkün olduğunca çok insana erişsin istiyoruz. ICC Girişimcilik Merkezi de bunu yapacak. Türkiye'nin bağlantılarının potansiyelini anlamak için buradayız."

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, yapılan ortaklığın Türkiye'de yaptıkları çalışmaları uluslararası arenaya taşıyacak bir ortaklık olduğunu dile getirdi.

Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır ise, "Facebook İstasyon'un açılışından bu yana Türkiye'deki KOBİ'lerin ihracat alanında kendilerini geliştirmeleri ve sınırlarını aşmaları için farklı programlar ve ortaklıklar düzenliyoruz. ICC'nin Facebook, TOBB ve Habitat ortaklığına katılmasıyla topluluk merkezimizi ziyaret eden KOBİ'lerin yurt dışında işlerini büyüteceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ICC ve TOBB arasında ortaklığın imzaları atıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Facebook, önümüzdeki dönemde aralarında Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Ankara ve Bursa'nın da bulunduğu Türkiye'nin 12 ilinde İstanbul'daki topluluk merkezi Facebook İstasyon'un uydu merkezlerini açmayı planlıyor.

Kaynak: AA