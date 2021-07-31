Icarus, beta testi tarihleri duyuruldu!
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Icarus, beta testi tarihleri duyuruldu!

Icarus, beta testi tarihleri duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Geliştirici RocketWerkz, PvE hayatta kalma oyunu Icarus'un hafta sonları başlayacak beta test tarihlerini duyurdu. Ön sipariş veren herkes oyuna erişebilecek!

Hayatta kalma dövüş oyunu Icarus'un hafta sonu oynanabilir beta testi tarihleri resmi olarak duyuruldu. Icarus'un başlangıçta Ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak, daha fazla geliştirme süresi sağlamak için oyunun çıkış tarihi bu yılın sonuna ertelendi.

Oyuncular, Icarus'u 2021 Kasım ayında piyasaya sürülmesinden önce, hafta sonları beta testinde deneyimleme şansına sahip olacak. RocketWerkz Icarus'un 28 Ağustos 2021'de beta oynanışını açacağını ve oyuncuların oyunu iki haftada bir test etmesi için "yepyeni özellikler ve içerikler" yayınlayacağını duyurdu. Bu yaklaşım, hayranların oyunu deneyimlemesine fırsat sağlarken, aynı zamanda geliştirme ekibine oyuncular tarafından faydalı geri bildirimler sağlayacaktır.

Icarus, beta testi tarihleri duyuruldu!

Icarus resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, 28 Ağustos'tan itibaren beta testi hafta sonu etkinliği başlayacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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