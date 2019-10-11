11.10.2019 18:48

İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) "Hayvan Gibi" temasıyla başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, üç farklı mekanda sanatseverleri ağırlıyor.

Festival, "Urban Art" projesiyle İstanbul-Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliği ve desteğiyle, Goethe Institut, Tarabya Kültür Akademisi ve Yes, And…Productions (YAP)'ın katkılarıyla Beşiktaş sokaklarına taşınıyor.

Festival Direktörü Asena Hayal, festivalin bu yıl dördüncü yılı olduğunu hatırlatarak, "İstanbul'un sokaklarında 10 farklı sanatçı mural diye adlandırdığımız duvar resimleri yapıyor. 6'sı Türkiye'den 4'ü Berlin'den katıldı. Projenin kürasyonu Alman Küratör Denis Leo Hegic tarafından gerçekleştirildi." dedi.

Hayal, çalışmalarda sokak hayvanlarını, karikatürde ve çizgi romanda hayvan temsillerini, süper kahramanların hayvan güçlerini sergilediklerini belirterek, 12 ve 13 Ekim'de düzenlenecek festivalde çizgi roman dükkanları, konserler, söyleşiler, atölyelerin illüstrasyon sergilerinin yapılacağını söyledi.

Hayal ayrıca, festival boyunca hayvanlar için ise atıklardan kedi evleri tasarlayacaklarını ve bu tasarımları ilçenin belli noktalarına yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Berlinli sokak sanatı oluşumu YAP'ın kurucusu küratör Denis Leo Hegic, Berlin'den Marina Zumi, TpT, Hundertzehn, Martin Krusche, İstanbul'dan Somon, Rakun, Max on Duty, Furkan Nuka Birgün, Ankara'dan Gökhan Tüfekçi ve İzmir'den Cem Sonel Beşiktaş sokaklarında mural çalışmalar gerçekleştiriyor.

Beşiktaş sokaklarında sanatçıların yapacağı mural çalışmalarla (duvar ressamlığı) başlayan ICAF, 12-13 Ekim tarihlerinde Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı'nda devam edecek.

Festivalde bu yıl "Hayvan Gibi" teması üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınacak.

Üç farklı mekanda aynı anda gerçekleştirilecek festival kapsamında animasyon gösterimi, fanzin (fotokopi ile çoğaltılarak satış amacı gütmeden dağıtılan yayınlar) arşivi sergisi, atölye ve konser gibi etkinlikler de yapılacak.

Kaynak: AA