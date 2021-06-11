İç ve batı kesimler ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İç ve batı kesimler ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor

İç ve batı kesimler ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin iç ve batı kesimleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak öngörülüyor.

Türkiye'nin iç ve batı kesimleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde'nin kuzeyi, Ankara, Kırıkkale çevrelerinde ve Adana'nın kuzeyi (Kozan, Saimbeyli, Feke, Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı) ile Osmaniye'nin kuzeyinde (Sumbas, Kadirli, Düziçi) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel kuvvetli olması tahmin edilen yağışlar sebebiyle, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İç ve batı kesimler ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 13:30:55. #1.13#

title