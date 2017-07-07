İç Tüzük Teklifi TBMM'ye Sunuldu

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İç Tüzük Teklifi TBMM'ye Sunuldu

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kaynak: Dunya.com