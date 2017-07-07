İç Tüzük Değişikliği Meclis Başkanlığı'na Sunuldu (2)

ELİTAŞ VE AKÇAY İÇ TÜZÜK TEKLİFİNİ KAHRAMAN'A VERDİ



AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı Anayasa değişikliğiyle uyumlu iç tüzük değişikliği teklifi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 16 Nisan referandumundaki anayasa değişikliğine uyumlu hazırladıkları 18 maddelik iç tüzük teklifini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a verdi. İç tüzük değişikliğine katkıda bulunmayan CHP ve HDP'nin komisyon sürecine katılmalarını umduğunu söyleyen AK Parti'li Elitaş, "Umuyor ve diliyorum ki önümüzdeki hafta, Anayasa Komisyonu'nda katkıda bulunmayan siyasi partilerin daha olumlu ve uyumlu bir iç tüzük yapılmasına imkan sağlayacaklardır" dedi.



MHP'li Akçay ise partisinin teklifle ilgili çalışmalara verdiği desteğe değinerek, şunları söyledi: "Biz MHP olarak yapılacak bu iç tüzük değişikliğinde, çalışmalara en olumlu katkıyı vereceğimizi ve makul ölçülerde katkıda bulanacağımızı ifade etmiştik. Diğer muhalefet partisi temsilcilerinin bu çalışmalara katılmamasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte bu çalışmamızı tamamladık ve imzamızı attık"



Meclis Başkanı Kahraman, aldığı iç tüzük değişikliği teklifini okuyarak, hayırlı olmasını diledi.



Nursima KESKİN / ANKARA,