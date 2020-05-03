İç turizmin başkenti "sertifikasyon sistemi"ne hazırlanıyor
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İç turizmin başkenti "sertifikasyon sistemi"ne hazırlanıyor

İç turizmin başkenti
03.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:09

İç turizmin en yoğun bölgelerinden Edremit Körfezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "mayıs ayının sonunda turizm sezonunun açılabileceğine" yönelik açıklamasının ardından hazırlıklara başlandı.

İç turizmin en yoğun bölgelerinden Edremit Körfezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "mayıs ayının sonunda turizm sezonunun açılabileceğine" yönelik açıklamasının ardından hazırlıklara başlandı.

Özellikle 25 binden fazla yatak kapasitesine sahip olan ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Edremit Körfezi'ndeki Ayvalık, Ören, Akçay ve Altınoluk ile Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan Erdek'te kumsallar temizleniyor, konaklama tesislerinde tadilat yapılıyor, gezi tekneleri yeni turlar için bakıma alınıyor.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den yoğun şekilde konuk ağırlayan Edremit Körfezi'ndeki turistik tesislerin sahipleri, çalışanları, iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Bakan Ersoy'un açıklamalarında yer alan ve koronavirüs olmayan alanların belirleneceği "sertifikasyon sistemi" ile heyecanlanan Kuzey Egeli turizmciler, buna ilişkin de hızlı bir hazırlık sürecine girdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sertifikasyon sistemi"nde Edremit'teki turizm işletmelerinin yer alabilmesi amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Otellerde sertifikasyonun gerektirdiği kuralları uygulayacaklarını belirten Arslan, "Ekonomileri turizmden olan bizim gibi belli başlı kentlerde sezonun açılması ekonomimizi oldukça hareketlendirecek ve istihdamı sağlayacaktır. Biz, mayıs sonunda açılması öngörülen turizm sezonuna şimdiden hazırız." diye konuştu.

Arslan, çalışmaları, sezon yarın açılacakmış gibi sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Plajlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi tesislerimizi yarın sezon başlayacakmış gibi hazır tutuyoruz. Sahilde de temizlik çalışmaları yapıyoruz. Tesislerimizi hijyen kurallarına uygun hale getirdik. Sezon yarın başlayacakmış gibi, misafirlerimizin en iyi şekilde rahat edebilmesi amacıyla, bölgemizin rahat bir yaz geçirmesi için de sinek ve haşereyle etkin bir mücadele çalışması sürdürüyoruz."

"Pilot bölge olabilmek için görüşmelere başladık"

Edremit'in Güre Mahallesi'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı turizm işletmesinin genel müdürü Ceyhun Özsan, sertifikasyon dönem uygulamasının, insan sağlığını koruyacak iyi bir yöntem olduğunu bildirdi.

Otellerde her türlü önlemi aldıklarını anlatan Özsan, "Pilot bölge olabilmek için görüşmelere başladık. Otellerimizde bulunan kapalı yayın sistemimizin bir kanalını misafirlerimizi hijyen, koronavirüs ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirecek hale getirdik." dedi.

Otelde sosyal mesafe kurallarına uyarak, plajlarda ve havuz başlarındaki şezlong sayılarını azalttıklarını kaydeden Özsan, şunları kaydetti:

"Restorandaki masa sayılarını azaltıp ara mesafeyi açtık. Personelin hijyen konularında bilgilendirme çalışmalarına ve eğitimine başladık. Otelde hijyen konusuna hat safhada uyuyoruz. Profesyonel bir temizlik şirketinden de dezenfeksiyon konusunda destek alıyoruz. 'Sertifikasyon sistemi'nde yer almak için şimdiden hazırız. Eğer koronavirüs salgını da minimum seviyeye düşer Bakanlık turistik tesislerin açılmasına onay verirse biz, sezona hazır bir şekilde başlayacağız."

"Plajlarımız sosyal mesafenin korunması için büyük bir avantaj olacaktır"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise sertifikasyon sisteminin açıklanmasıyla Ayvalık turizmcilerinin hazırlıklara başladığını belirtti.

Ergin, Ayvalık'ta sosyal mesafenin rahatlıkla korunabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ayvalık'ın 14 kilometre uzunluğunda kumsalının bulunması, sosyal mesafenin korunması için büyük bir avantaj olacaktır. Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, bunları düşündüğünde aklına ilk gelecek olan turizm beldelerinden birinin Ayvalık'taki plajların olacağına inanıyorum çünkü bu anlamda sosyal mesafeyi koruyarak masmavi denizinde serinleyip kumsalında da güneşlenebilecektir. Bu Ayvalık için büyük bir avantajdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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