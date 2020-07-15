HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İç turizme play-off dopingi

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 2. ve 3. Lig play-off maçlarının Antalya'da oynatılmasının iç turizme katkı sunacağını belirterek, TFF'nin çok iyi bir karar aldığını söyledi.

İç turizme play-off dopingi
15.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:15

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 2. ve 3. Lig play-off maçlarının Antalya'da oynatılmasının iç turizme katkı sunacağını belirterek, TFF'nin çok iyi bir karar aldığını söyledi. Play-off maçlarının iç turizme tanıtım katkısı sağlayacağını kaydeden Yaşacan, "Bunun gibi tanıtım katkısını başka hiçbir reklamla yapamayız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacağını açıklamıştı. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, TFF'nin 2. ve 3. Lig play-off maçlarını Antalya'da oynatma kararının kentte olumlu karşılandığını söyledi. Maçların Antalya'da oynanmasının iç turizme katkı sunacağını kaydeden Yaşacan, "İç turizme yüzde bin katkısı olur. Spor turizmine sadece parasal olarak bakmamak lazım. Spor turizminin Türkiye'nin tanıtım yüzü olması gerekiyor. Play-off maçları, iç turizmi canlandırmak için tanıtım katkısı sağlayacak" dedi.

"İç turizmi hareketlendirecek, katkı sunacak"

Bu süreçte otellerin hem açık kalacağını hem de takımların otellere geleceğini belirten Yaşacan, "Bu durum iç turizmi hareketlendirecek. Bunun gibi tanıtım katkısını başka hiçbir reklamla yapamayız. Her gün iki maç oynanacak, canlı verilecek, fotoğrafları ve görüntüleri çekilerek, her yerde paylaşılacak. İç turizme çok ciddi anlamda katkı sunacak" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin korona virüs sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Yaşacan, ülkenin sağlık alt yapısının oldukça kaliteli olduğunu vurguladı. TFF'nin çok iyi bir karar aldığını kaydeden Yaşacan, "Ben daha önceleri Mayıs-Haziran ayında oynatılsın demiştim. Sağlık olsun, bu da geç alınmış karar olsa bile oldukça iyi oldu" dedi.

2021 turizmini kurtarmak için bu sene iç turizme yönelmek gerektiğini kaydeden Şamil Yaşacan, şu ifadeleri kullandı:

"İç turizmle beraber kendi çorbamızı kaynatmamız gerekiyor. Yoksa Kazakistan örneğinde olduğu gibi bize de hasta turistler gelebilir. Biz kuyruğu dik tutacağız, iç turizmden çorbamızı kaynatacağız. Zaten sezonun yüzde 60'ı bizim için bitti. Temmuz'un ortasına geldik. Turizmin belli bir kısmı kaldı, onu da hareketlendirmek için çalışmalar yapmamız lazım." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Hüseyin Filiz Mustafa Şentop
Magazin Aybüke Pusat Tuvana Türkay Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: İç turizme play-off dopingi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:16:42. #1.14#
title