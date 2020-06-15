İç turizmde hareketlilik başlıyor
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İç turizmde hareketlilik başlıyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, iç turizmdeki hareketliliğin başladığını ve rezervasyonların geldiğini belirterek, "Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran'dan sonra yoğunlaşacak.

15.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:36

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, iç turizmdeki hareketliliğin başladığını ve rezervasyonların geldiğini belirterek, "Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran'dan sonra yoğunlaşacak." dedi.

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, antik kentleri ve koylarıyla da ön plana çıkan Antalya'daki birçok otelde, iç hat uçuşlarının başlaması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hummalı çalışma gerçekleştirildi.

Sağlıklı Turizm Belgesi de alan bazı oteller, kapılarını misafirlerine açarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de üst düzeyde tutarak, hizmete başladı.

AKTOB Başkanı Yağcı, AA muhabirine, iç turizm hareketinin başlayacağı bir döneme girdiklerini, seyahat yasaklarının ve kısıtlamaların kaldırılmasının, iç hat uçuşlarının başlamasının avantaj sağladığını söyledi.

"Tatil kredisi, pazarda itici güç olacak"

Tatil kredilerinin verilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konaklama satışlarında taksit sayısını 18 aya çıkarmasının turizm sektöründe itici güç olduğunu vurgulayan Yağcı, desteklerin, sektörün canlanması için önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi.

Özellikle iç turizmin hareketliliğin temmuz ayında daha da yoğunlaşacağını düşündüklerini belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran'dan sonra yoğunlaşacak. Yurt dışı pazarı için en önemli unsur uluslararası uçuşların açılması. Bu noktada turizmin olması için her şey hazır. Uçuş tarihleri kesinleşip resmi olarak açıklandıktan sonra dış turizm anlamında hareketin başlayacağını söyleyebiliriz."

Sağlıklı Turizm Belgesi için başvuru süreçlerinin devam ettiğine değinen Yağcı, belgelendirilen otellerin açıldığını, iki hafta içerisinde talebin artarak, belgelendirme sürecinin hızlanabileceğini ifade etti.

"İlk turistler Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan gelecek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Almanya'nın uçuş yasağını kaldırdığında asıl yoğunluğun başlayacağını söyledi.

Türkiye'ye ilk turistlerin Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan olacağını anlatan Atmaca, "İç pazarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Seyahat edenler var, tesisler açılıyor. Konaklama sektöründe taksit sayısının artırılması hareketlilik getirdi. Dış pazarın hareketlenmesi için bir an önce charter uçuşlarının başlaması gerekiyor. İnşallah bir an önce Kovid-19 etkisini kaybeder, biz turizmdeki rekorları anons etmeye başlarız." diye konuştu.

İç turizmde hareketlilik başlıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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