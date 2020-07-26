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İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne artık elektronik ortamda gönderilebileceğini ve en geç 2 saat içinde yayımlanabileceğini, böylelikle ticari faaliyetlerin hız kazanacağını bildirdi.

İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi
26.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:49

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne artık elektronik ortamda gönderilebileceğini ve en geç 2 saat içinde yayımlanabileceğini, böylelikle ticari faaliyetlerin hız kazanacağını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Türkiye'de hızlı, kolay ve güvenli bir ticari ortam tesis etme hedefi doğrultusunda teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak, hizmetleri dijital ortama taşımayı ve iş insanlarına daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan çalışmalarının ara vermeden sürdüğünü belirtti.

Bakanlık bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS), kamusal hizmetlerde dijital dönüşümün öncülüğünü yapan temel bilgi sistemleri arasında yer aldığına işaret eden Pekcan, MERSİS'in halihazırda 45 farklı kurumla anlık veri paylaştığını ve entegre çalıştığını ifade etti.

Pekcan, MERSİS üzerinden ticaret siciline ilişkin ihtiyaç duyulan bilgilere tek noktadan erişildiğine, kurum ve kuruluşlar ile tacirler ve vatandaşlar tarafından sistemin önemli bir doğrulama kaynağı olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "İç ticaret işlemlerinin dijitalleştirilmesi kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde MERSİS üzerinden elektronik ortamda yürütülen işlemlerin kapsamı genişletilmiş ve paydaş kurumlarla iş birliği yapılarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok yeniliğe imza atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, yakın zamanda devreye alınan elektronik belge uygulaması ile ticaret sicili müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme aşamaları da dahil olmak üzere tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden temin edilebilmesinin sağlandığını hatırlatan Pekcan, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ticaret sicili müdürlükleri başta olmak üzere toplam 40 ticaret sicili müdürlüğünde belgelerin tamamen elektronik ortamda talep edilebildiğini ve alınabildiğini bildirdi.

Tescile ilişkin ilanlar da artık elektronik ortamda verilecek

Pekcan, bakanlığın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Ticaret sicili işlemlerinde, tescile ilişkin ilanlar fiziki olarak (posta veya kargo ile) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmekte, bu durum maliyet ve zaman kaybına neden olmaktaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yürütülen ortak çalışma sonucunda MERSİS ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanmıştır. Buna göre, ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne artık elektronik ortamda gönderilebilecek ve en geç 2 saat içinde yayımlanabilecek. Söz konusu ilanlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Böylece ticari faaliyetler hız kazanacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve 124 ticaret sicili müdürlüğünde devreye alınan söz konusu uygulama kısa sürede tüm ticaret sicili müdürlüklerinde hayata geçirilecek."

Pekcan, iç ticaretin dijitalleşmesine, ticari işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesine, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet sunulmasına ve giderlerden tasarruf sağlanmasına katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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