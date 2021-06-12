Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
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Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan - Haberler | Yaşam

Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor İç savaşta eşlerini kaybeden Suriyeli kadınlar, Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyor Kurslarda terzilik, telefon tamirciliği ve tercümanlık yapmayı öğrenen kadınlar, bu işlerden kazandıkları ile çocuklarının ve evlerinin...

Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor

İç savaşta eşlerini kaybeden Suriyeli kadınlar, Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyor

Kurslarda terzilik, telefon tamirciliği ve tercümanlık yapmayı öğrenen kadınlar, bu işlerden kazandıkları ile çocuklarının ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

HATAY - Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta eşlerini kaybeden kadınlar, Türkiye'de meslek öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan, eşlerini Suriye iç savaşta kaybeden kadınlar, hayata tutunabilmek için çeşitli meslekler edinmeye çalışıyorlar.

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye göç eden Suriyeli kadınlar, kimseye muhtaç olmamak için bir şeyler yaparak para kazanmaları gerektiğini dile getiriyor. Açılan kurslara katılan kadınlar, terzilik başta olmak üzere, kimisi telefon tamircisi kimisi de Türkçe öğrenerek tercümanlık yapmayı hedefliyor.

İç savaş mağdurları kadınlar, Reyhanlı'da kurulan Tıp Eğitim Derneği'nde meslek kurslarına katılıyor. Derneği yetkilileri, hayırsever işadamlarından gelen gelen desteklerle Suriye'deki iç savaştan etkilenen savaş mağduru kadınlara ve şehit eşlerine kimseye muhtaç olmamaları adına ücretsiz eğitim verdiklerini dile getiriyor.

Terzilik kursuna katılan Fatma Alluş (38), çocuğunun tedavisi için paraya ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Benim kimsem olmadığından çocuğumla birlikte geliyorum kursa. Çalışmamın sebebi işi öğrenip evime ekmek götürebilmek ve çocuğumun tedavisi için para toplamak amacıyla çalışıyorum" dedi.

Aynı merkezde Suriye'deki iç savaşta elini, bacağını ve gözünü kaybeden kadınlara fizik tedavi hizmeti de sunuluyor.

Evinde oturduğu yerde Suriye'de Esad rejiminin hedefi olan, Sibe Kassum "Hama kentinde oturuyorduk. Esad rejimi bize helikopterden fıçı bombası attı ve şarapnel parçaları bana isabet etti. Belden aşağım felç oldum. Ondan sonra beni Türkiye'ye gönderdiler, çok şükür şimdi çok iyiyim ve artık yürüyebiliyorum" diye konuştu.

Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor
Kucağında bebeğiyle meslek öğrenip hayata tutunmaya çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan

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