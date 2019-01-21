İç Savaş Mağduru Suriyeli Çocuklar 'Mutluluk Merkezi'nde Buluşuyor
Mutluluk kavramı tarih boyunca edebiyattan felsefeye birçok alandaki çalışmaların odağına yerleşti ve bireyler mutluluğun resmini kendi yaşam öyküleri, mücadeleleri, hayattan beklentileri çerçevesinde çizdiler.
Mutluluk kavramı tarih boyunca edebiyattan felsefeye birçok alandaki çalışmaların odağına yerleşti ve bireyler mutluluğun resmini kendi yaşam öyküleri, mücadeleleri, hayattan beklentileri çerçevesinde çizdiler.
Kaynak: Euronews.com