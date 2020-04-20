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Türkiye, Erdemli, Mersin, Ekonomi

İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor

İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı Üreticiler, 4 liraya sattıkları limonun kilosunun büyük şehirlerde tüketiciye 20 liraya ulaşmasından rahatsız olduklarını söylediler Türkiye'nin limon...

20.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:23
İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor

İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor

Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı

Üreticiler, 4 liraya sattıkları limonun kilosunun büyük şehirlerde tüketiciye 20 liraya ulaşmasından rahatsız olduklarını söylediler

MERSİN - Türkiye'nin limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde iç piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı.

Küçük yaşlardan bu yana ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde limon yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici Servet Demiraslan, "Öncelikle kendi ülkemdeki tüketicileri de düşünerek narenciyede ürünlere taban fiyat konmasını istiyorum. Bunu bölgemiz üreticileri adına söylüyorum. Duyuyoruz ki İstanbul'da ve diğer bazı yerlerde limonun kilosu 13 lira, 20 lira deniliyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz" dedi.

Limonun kilosunu 4 liraya sattığını belirten Demiraslan, "Bunun girdi maliyeti çok fazla. İlacı, gübresi, işçiliği derken çok meşakkatli bir süreç" diye konuştu.

Erdemli ilçesinde yıllara göre ortalama yaklaşık 300 bin ton ila 400 bin ton arasında limon üretimi gerçekleştiriliyor.

İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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