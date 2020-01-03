İç pazarı canlandıracak müjde mobilyacıları sevindirdi

03.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:11

Mobilyada KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi kararıyla iç pazarın daha da canlanacağını belirten sektör temsilcileri, ayrıca sektörün kayıt altına alınarak haksız rekabetin önüne geçileceği ve istihdamda da yüzde 10'a yakın artış kaydedileceğini belirtiyor.