İç Mimarlar Çözüm Bekliyor

Mesleki olarak karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken bir basın açıklaması yayımlayan İç Mimarlar Odası, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkili kurumlara seslendi. Kurum adına açıklama yapan, İç Mimarlar Odası Diyarbakır İl Temsilcisi Hasan Pekdoğan, mesleki hak ihlallerine dikkat çekti.

TEMEL HAKLAR KAPSAMINDA

Yayımlanan basın açıklaması şöyle: Ülkemizde ve Kıbrıs'ta toplamda 63 üniversiteden diploma alan, 60.000 civarında mezunu olan iç mimarların en büyük problemi, temel mesleki ve insani haklarının ihlal edilmesidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 27'de: "Herkesin, yarattığı her türlü bilim, edebiyat ve sanat eserlerinden doğacak manevi ve maddi, çıkarlarının korunmasına hakkı vardır" demektedir. Mevcut uygulamalarda iç mimarlar, ürettikleri sanat eseri olan projelerini, resmiyete dökebilmek için kamu yetkililerince, eser haklarının mimar meslek mensuplarına devredilmesiyle işlem yapabilmektedirler. Ruhsat föylerinin, proje müellifleri bölümünde iç mimara yer vermemektedirler. Ya da proje müellifliği bölümünde yer verildiğinde, "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nedeniyle eserin oluşturulması sırasındaki, mesleki denetim hakları engellenmektedir."

PRESTİJ KAYBI YARATIYOR

"Bu davranış İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve ülkemiz anayasasına aykırıdır. İç mimarların, eser üretme ve üretilişini denetleme hakkı, insan hakkıdır, meslek hakkıdır. Hiçbir şekilde kısıtlanmamalıdır. Bu uygulamaya sebebiyet veren "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" derhal revize edilmelidir. Ülkemiz, Avrupa Birliği Uyum anlaşmalarına imza atmıştır. Avrupa Birliği uyum anlaşmaları gereği meslek mensuplarının üye ülkelerde, mesleklerini icra etme hakkı vardır. Avrupa'da son derece geniş yetkilere sahip olan iç mimarlar, ülkemizde mesleklerini icra etmek için "eser haklarını devredecek mi?". Bu durum ülkemiz açısından ciddi bir prestij kaybı oluşturmayacak mıdır?"

ÇÖZÜM TALEBİ

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"nin revize edilmemesinin en büyük nedeni, kamu kurumlarındaki meslek oligarşisidir. Ülkemiz, kamu kurumlarındaki gruplaşma, kamu yararı yerine mesleki taassubu üstün tutma yaklaşımlarından dolayı, ciddi bir zarar görmektedir. Ve biz iç mimarlar, diyoruz ki; kamu kurumlarında, lobi kuramamış meslek mensuplarının, ülkemiz vatandaşının da insan hakkının ve meslek haklarının, korunması hakkı vardır. Devletimizin, her Ülke vatandaşının insan hakkına ve meslek hakkına, saygılı davranması gerekmektedir. 60.000 iç mimar olarak, siyaset kurumlarına sesleniyoruz; meslek haklarımıza, eser haklarımıza saygılı olunmasını, bir an önce gerekli düzenlemeleri yapılmasını ve bu sorunun çözülmesini istiyor, yılmadan usanmadan konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu önünde önemle belirtiyoruz."