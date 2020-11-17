İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri
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İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri

17.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:31
İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri

İzmir'de yaşanan depremin ardından konutların güvenliği kadar evlerde bulunan eşyaların duvarlara sabitlenme ve monte etme önemini bir kez daha ortaya çıktı.

İzmir'de yaşanan depremin ardından konutların güvenliği kadar evlerde bulunan eşyaların duvarlara sabitlenme ve monte etme önemini bir kez daha ortaya çıktı. Evlerdeki eşyaların konumlandırmasına ilişkin uyarılarda bulunan İç Mimar Ahu Akın, bilinçli bir dekorasyon ve planlamasıyla başarının yakalanabileceğini aktardı.

İzmir' gerçekleşen 6.6 deprem, evlerin depreme ne kadar hazırlıksız olduğu sorusu yeniden akıllara getirdi. Deprem sonrasında yapılan tüm araştırmalarda, uygun olmayan bina yapılarının can ve mal kaybına neden olduğu gibi, iç mekan düzenlemelerinin de aynı düzeyde kayıplara neden olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmalarda önemli bölümünün iç mekanda eşyaların üzerimize devrilmesi, çıkış yollarımızda bulunan mobilyaların tahliyeyi zorlaştırıp kaçışımızı engellemesi gibi birçok olumsuz faktör bulundu.

İç mekan düzenin önemine değinen İç mimar olan Ahu Akın, alınacak basit önlemlerde bu tür can sağlığı ve yaralanmaların önüne geçilebileceğini aktardı.

"Bilinçli bir dekorasyon ve planlamayla başarı mümkün"

Yaşanan depremden dolayı herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Ahu Akın, "İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. İzmir depreminden sonra binaların güvenliğini ve sağlamlığı kadar, evimizin içerisindeki eşyaların konumlandırılması güvenliğinde aklımıza soru işareti getiriyor. Evlerimizi nasıl bir şekilde dekor edelim ki bizi en az hasarla deprem esnasında yaralanmadan kurtulabiliriz. Öncelikle bilinçli bir dekorasyon ve planlamayla bunu başarmamız mümkündür. Öncelikle tavanlardaki ağır avizeler yerine spot aydınlatmalar tercih etmemiz gerekmektedir. Olası bir deprem de avizeler kilolarca ağırlıkta olduğu için altında kalıp ezilme riskimiz vardır. Beyaz eşyalarımız, televizyon ünitelerimiz, kütüphanelerimiz, giyinme dolaplarımız duvara monte edilip sabitlenmelidir. Pencereler önüne yataklarımızı, koltuklarımızı konumlandırılmamalı. Olası bir deprem de pencerelerin patlamasıyla yaralanma riskimiz çok fazladır. Yatak başları koltukların üstlerinde ağır tablolara yer vermemeliyiz. Raflarımızda cam vazo artık kullanmamız daha uygun olmaktadır. Onun yerine metal ve ahşap aksesuarlar ve vazolar kullanırsak olası yaralanmalardan kendimizi korumuş oluruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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