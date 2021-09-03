İç mekan tasarımcısı Aksu'dan evde uyumlu renkler

İç mekan tasarımcısı Nazlı Aksu ev dekorasyonunda uyumlu renkler hakkında teorilerini açıkladı.

İç mekan tasarımcısı Nazlı Aksu ev dekorasyonunda uyumlu renkler hakkında teorilerini açıkladı.

İç mekan tasarımcısı Nazlı Aksu, en heyecanlı seçimlerden olan, mevcut mekanı yeniden dekore etmek ya da yeni bir mekanı baştan tasarlamak karışık da olsa çok keyifli olduğunu kaydetti. Bir mekanın tasarımı, dekorasyonu kişinin kimliğini gösterdiğini, bu yüzden doğru dekorasyon için seçimlerin çok titizlikle yapılması gerektiğini vurgulayan Aksu, "Uyumlu renkleri bir araya getirebilmek için de renk teorisinden faydalanmak gerekir. Renkler psikolojik olarak insanların üzerinde etki bırakır. Örneğin restoran gibi mekanlarda kırmızı ve kahve gibi sıcak tonlar kullanılır. Bunun sebebi bu renklerin insanlardaki açlık duygusunu uyarmasıdır. Sarı, turuncu renkler pozitiflik, mavi güven, yeşil sağlık, siyah güç, mor renk lüks kavramlarını simgeler. Son olarak beyaz ise sade ve saf bir enerji taşır. Renk teorisi hakkında hiçbir fikri olmayan bir insan sadece bu kavramlara göre renklendirme yaparak gayet güzel dekorasyon yapabilir. Örneğin mavi tonlarında bir yatak odası çok sakin bir ortam oluşturacaktır" dedi.

"Renkler arasında bir renk çemberi mevcuttur"

Üçüncül renkler, ara ve ana renkler arasında yer alan çember dekorasyon kolaylığı oluşturduğunu belirten Aksu, renklerin birbirleri arasında yumuşadığı için daha ilişkili daha bağlayıcı olduğunu belirtti. Aksu, "Kendi stil çizginizi de belirlediyseniz, sevdiğiniz renklerle ilişkisine de bakarak dekorasyon yapmak daha kolay olacaktır. Bu sevdiğimiz renkler nasıl hissettiğimizle de alakalı olduğu için ani ve keskin anlarda karar verilmesi yanlış bir hareket olur. Kaos ortamı oluşturmadan dekorasyon yapmak için sakin bir an seçmek ve renk çemberinden faydalanmak daha doğru olacaktır. Renk çemberinde renk gruplarken ya tek bir rengin tonlarını seçmek ya da kare, üçgen, dikdörtgen oluşturan renkleri gruplamak gerekir. En çok vakit geçirilen alanlarda kontrast renklerden faydalanmak canlılık katacaktır. ya da minimal bir stil çizgisine sahipseniz en iyisi monokrom renkler üzerinden dekorasyon olur. Bu stil az sayıda renk kullanarak yakalanan bir uyum düzenine sahiptir. Renk paletinin faydaları, duvardan koltuğa, vazodan aydınlatmaya yani evin her bölümünde görülür. Bütün ev için bir uyum sağlamak isteniyorsa renk paleti yardımıyla oldukça keyifli bir sürece sahip dekorasyon yapmak kolay olacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı