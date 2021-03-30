İç kontrol toplantısı yapıldı
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İç kontrol toplantısı yapıldı

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İç kontrol toplantısı yapıldı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından mali yönetimi ve kontrol kanununda yer alan iç kontrol sistemine ilişkin olarak iç kontrol toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından mali yönetimi ve kontrol kanununda yer alan iç kontrol sistemine ilişkin olarak iç kontrol toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda genel sekreter başkanlığında yapılan toplantıda kurumun yönetimi, birim müdürlerine iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, yetki ve sorumlulukları, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına ilişkin eğitim ve bilgilendirme amaçlandı.

Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Mali Hizmetler Uzmanı Gökhan Duran tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, katılımcılara kontrol sisteminin bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olduğunu belirtip, misyonunu başarması ve vizyonuna ulaşması için riskleri önceden tespit etmenin önemini vurgulanarak, Bilecik İl Özel İdarede iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanacağını belirtildi. - BİLECİK

İç kontrol toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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