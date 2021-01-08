İç kaplama işi tamamlanan Karadere Tüneli için açılış töreni

BOLU'nun su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tünelinin iç beton kaplama işi tamamlanması nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Şimdiye kadar 54 milyon TL harcanan projenin 15 milyon TL daha harcanıp haziran ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun Bolu'ya kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında 3 bin 635 metre uzunluğundaki tünelin iç beton kaplama işi Bolu Belediyesi tarafından tamamlandı. Devlet Su İşleri'nin de çalışmaları sonucu projenin 2021 yılının haziran ayında tamamlanması bekleniyor. 2016 yılının mayıs ayında ilk kazma vurulan projenin tamamlanmasıyla saniyede 293 litre su kaynağı, şehir şebekesine kazandırılmış olacak. Karadere tünelinin, yapımı süren Çele Barajı projesi ile birleştirilmesiyle kentin su ihtiyacının büyük bölümü karşılanmış olacak. Bugüne kadar 54 milyon TL harcanan projeye, 15 milyon TL'lik daha harcama yapılması bekleniyor. İç kaplama işi tamamlanan tünelin açılış töreni gerçekleştirildi. Bolu Belediyesi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde yapılan Karadere Tünelinin açılışına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Ahmet Ümit, AK Parti milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından törene katılanlar araçlarıyla su tünelinin içinden geçti.

Açılışta konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu su 250 mililitre saniye olarak tahsisli. Burada zaman zaman 500-600 mililitre saniyeye çıkıyor. Ama şuan debinin en düşük olduğu zaman. Şuan 150 mililitre saniye civarında bir su var. Dolayısıyla biz şehre 350 ila 400 mililitre saniye su veriyoruz. Şuanda bu su tek başına yeterli gelmiyor. O yüzden Gölköy Barajı'na muhtaç durumdayız. Sadece birkaç ay Gölköy Barajı'nı devre dışı bırakıp şehrin suyunu tamamen buradan verme şansımız var. Çele barajını yaparsak başka su kaynağı bulmasak bile şehrin en az 10 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Ek kaynaklarla desteklersek de bundan sonra Gölköy'den su almak zorunda kalmayacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, "Bolu'muzun önemli hizmetlerinden, hayallerimizden bir tanesini bugün gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Bundan önce de çeşitli aşamalarında da beraberdik. Bu güzel hizmeti hep birlikte Haziran'ın sonuna yetiştireceğiz. Bolu Belediyesi ve DSİ'nin ortak çalışmasıyla Haziran ayında inşallah Bolu'yu memba suyuyla buluşturacağız. Bugün Devlet Su İşleri olarak diğer kısımlarını inşaatına hızlı bir şekilde başlayacağız." Dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı