İç kanama nedir, iç kanama neden olur?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy, iç kanama nedeniyle 2 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Üzücü gelişme sonrası iç kanama nedir, iç kanama neden olur merak edildi.