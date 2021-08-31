İç kanama nedir, iç kanama neden olur?
Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy, iç kanama nedeniyle 2 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Üzücü gelişme sonrası iç kanama nedir, iç kanama neden olur merak edildi.
Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, İç kanama nedir, İç kanama nedir?
İÇ KANAMA NEDİR, İÇ KANAMA NEDEN OLUR?
İç kanama, dış kanamadan farklı olarak çıplak gözle görülemeyen vücut içindeki kan akışıdır. Kanama, durmayan ağır kanamadır.
İÇ KANAMA NEDENLERİ NELERDİR?
Bazen iç kanamaya neden olan şeyin tanımlanması kolaydır. Bir kazaya karışmış veya yeni bir yaralanma geçirdiyseniz iç kanama bu durumların sonucu olarak meydana gelebilmektedir.
Aynı şekilde, mide iltihabı gibi iç kanamaya yol açabilecek bir durumun teşhisi konulduysa, nedeni teşhis etmek kolay olabilir.
İç kanamada travma dışı meydana gelebilecek olan nedenler ,
Kan damarı hasarı.
Kanın pıhtılaşmaması
Bazı ilaçlar.
Kronik yüksek tansiyon
Kalıtsal kanama bozukluklar
Gastrointestinal (GI) nedenleri
Yaşam tarzı faktörleri
İç kanama belirtileri nelerdir?
1- Baş dönmesi
2- Ciddi zayıflık
3- Bayılmak Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
4- Düşük kan basıncı
5- Akut görsel problemler
6- Uyuşma
7- Vücudun bir tarafında zayıflık
8- Şiddetli baş ağrısı
9- Şiddetli karın ağrısı
10- Nefes darlığı
11- Göğüs ağrısı
12- Mide bulantısı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
13- Kusma
14- İshal