İç İşleri Bakanlığı'ndan Anneler Günü'nde çok özel bir proje

İç İşleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı, 81 ilde yaşayan 100 yaş ve üzeri 5529 anneyi yalnız bırakmıyor.

Bu asırlık çınar anneler,Covid-19 nedeniyle evden çıkamayan ve annesini ziyaret edemeyen herkes adına, devlet tarafından her ilçede 65 yaş üstünün ihtiyaçlarını kontrol için kurulan Vefa Grupları tarafından evinde ziyaret edilecek.

100 yıldır bu coğrafyada var olan, üreten, çocuk yetiştiren, katkı sağlayan asırlık annelerimizin Anneler Günü, tüm Türkiye adına evlerinde ziyaret edilerek kutlanacak ve bu coğrafyada sonsuza kadar var olmaları için Sakarya'da "100 Yıl Cennet Anneleri Hatıra Ormanı"nda yaşatılacak…

İç İşleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı, Anneler Günü'ne özel son derece anlamlı bir projeyi hayata geçirerek 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü'nde, Vefa Grupları ile tüm Türkiye'de 100 yaş üzeri asırlık çınar annelerimizi ellerinde hediyeleriyle ziyaret edecek. Bu coğrafyada yaşayan binlerce anneye yörelerine kattıkları değer ve ülkelerine verdikleri emek için teşekkür edilirken onların hatırasına bir orman oluşturularak kendilerinden sonraki kuşaklara da unutulmaz bir hatıra bırakılması hedefleniyor. Annelere ziyaret esnasında kendi adlarına dikilecek fidanların sertifikaları da takdim edilecek. Türkiye genelinde 100 yaşın üzerindeki 5529 anne için Sakarya'da "100 Yıl Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturulacak.

Sağlık ile ilgili ülkece sıkıntılı günlerden geçtiğimiz ve yaşlılarımıza tüm gücümüzle kol kanat gerdiğimiz şu günlerde onların kıymeti bir kez daha gün yüzüne çıktı. Çünkü onlar geçmişi tanımaya rehberlik eden bilgi kaynakları. Anneler toplumun baş tacı. 100 yaş ve üzeri anneler ise Türkiye mozaiğini temsil eden tarihi bir kaynak niteliğinde. Bizi geçmişe bağlayan, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktaran ve milletlerin kimliklerini korumalarını sağlayan yegâne değerler. Eski kuşakların birikimlerinin toplumları ve bireyleri geçmişe, köklere bağlayan en değerli kaynaklar olduğu unutulmamalı. Bu coğrafyanın 100 yıllık mutfak kültüründen, el sanatlarına, toprağın en verimli şekilde nasıl ekildiğinden mahsulün nasıl toplandığına varana kadar hazine niteliğinde bilgiler onların dağarcığında. Toplumun da bu bilgileri en iyi şekilde kullanması, tasarruf etme, israftan uzak durma, doğayı koruma gibi geçmişten gelen değerlere dört elle sarılması çok önemli.

Toplumsal fayda sağlamak üzere kurulan, özellikle de kadın girişimcilere, projelerini hayata geçirmeleri sürecinde rehberlik yaparak maddi destek de sağlayan Hz. Hatice Vakfı, sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiriyor.

Proje kapsamında yapılan araştırmaya göre 100 yaşını geçmiş en fazla anne 773 ile İstanbul'da. İstanbul'u 297 anne ile Ankara, 252 anne ile İzmir ve 205 anne ile Şanlıurfa takip ediyor. Türkiye genelinde 81 ilin her birinde farklı sayılarda 100 yaş ve üzeri anne yaşıyor.

Kaynak: Bültenler