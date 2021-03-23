İç ısıtan görüntü
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İç ısıtan görüntü

23.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:47
İç ısıtan görüntü

Eskişehir Hamamyolu'ndaki sokak kedileri, aniden yoğunluğunu arttıran yağıştan korunmak için bir kafenin önünde kullanılmayan sandalyelere sığınırken, buna izin veren işletme çevredeki esnafa örnek oldu.

Eskişehir Hamamyolu'ndaki sokak kedileri, aniden yoğunluğunu arttıran yağıştan korunmak için bir kafenin önünde kullanılmayan sandalyelere sığınırken, buna izin veren işletme çevredeki esnafa örnek oldu.

Kafe işletmecisi, kedilerin her zaman müşterilerle iç içe zaman geçirdiğini, yağmurlu havalarda da gelip dükkana sığındıklarını söyledi. Çoğu zaman yardım sever insanlardan mama hediyesi bile geldiğini aktaran işletmeci, "Ürünlerin olduğu yere girmelerine izin vermiyoruz, ancak masa ve sandalyelerin olduğu yerde özgürce gezebiliyorlar. Hiçbir zararları yok" diye konuştu.

Kafenin içerisine girmelerinin yanı sıra üst üste dizilen ve kullanılmayan sandalyelerin üzerine yatan kediler, görenlerin içini ısıtan görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

İç ısıtan görüntü
İç ısıtan görüntü
İç ısıtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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