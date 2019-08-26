İç Hastalıkları Uzmanı Göreve Başladı

26.08.2019 15:29

Yerköy Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Elverdi Özbek hasta kabulüne başladı.



Yerköy Devlet Hastanesinde değişik branşlardaki uzman doktor sayısı her geçen gün artıyor. Yerköy ve çevresinin sağlık alanında en büyük ihtiyacı olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları



Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı Doktorlarının göreve başlamasının ardından İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Elverdi Özbek'de Hasta kabulüne başladı.



İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Elverdi Özbek; "Mesleğimde edindiğim bilgi ve birikimlerimi ve bu güne kadar görev yaptığım diğer hastanelerdeki özverili çalışmalarımı bundan sonra Yerköy'de de göstermek istiyorum. Bölgemizde ve hastanemize gelen tüm hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağım" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA