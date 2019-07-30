İç hastalıkları uzmanı göreve başladı
Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Kasım Okan görevine başladı.
Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Kasım Okan görevine başladı.
Türkeli Devlet Hastanesine yeni atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Kasım Okan, hasta kabulüne başladı. Böylelikle dahiliye branşında iki uzman doktor hastanede görev alacak. Hastanede şu anda 2 dahiliye, 1 aile hekimi uzmanı, 2 diş hekimi, 7 pratisyen hekim görev alıyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
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