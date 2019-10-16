16.10.2019 13:46

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesinin 3. toplantısı yapıldı.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çok kıymetli bir ilçe olan Hekimhan'ın Malatya'nın ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Temel olarak üzerinde durulması gereken konunun koordinasyon ve işbirliği olduğunu anlatan Özdemir, "Hepimiz aynı şeye hizmet ediyoruz. Var olan sorunlar öncelik sırasına göre çözülmesi ve bertaraf edilmesi ve ilçemizde olması gereken huzurun caddelerde, sokaklarda olabilmesi ümit ediyorum." dedi.

Proje koordinatörü Sevcan Kılıç Akıncı da, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü,, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) teknik destek alındığını vurguladı.

Projenin finansmanının Avrupa Birliği tarafından sağlandığını dile getiren Akıncı, projeyle ilgili bilgiler verdi.

Programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve STK kuruluşları katıldı.

Kaynak: AA