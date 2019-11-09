İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Haber Videosu: İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...