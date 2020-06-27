İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca... İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist sağ olarak yakalandı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA