İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"(İHA)
24.08.2019 21:45
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"
(İHA)
Kaynak: İHA