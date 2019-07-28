İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz halde
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA
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