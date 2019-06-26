İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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